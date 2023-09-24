Esentepe’de puanlar paylaşıldı

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Sertan Alkın, İsmail Egeli
Esentepe: Ahmet, Emek, Yusuf, Deniz, Salih, Ali, Mehmet, Nersin, Oğuz, Semih, Devran
M.Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Salih, Tarkan, Özner, Mehmet, Yunus, M.İnce, M.Söker, Barış, Sinan, Ersal
Goller: 58.Dk Ali Avcısoy(Esentepe)44.Dk Barış(P)(MH-Yılmazköy)
Karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımın gol çabaları sonuç vermedi ancak 44.dakikada gelişen M.Hacıali Yılmazköy atağında kazanılan penaltı atışını Barış filelere gönderdi ve ilk yarının skorunu belirlemiş oldu 0-1. Maçın ikinci devresinde yine karşılıklı ataklar vardı. 58.dakikada gelişen Esentepe atağında yeni transfer Ali Avcısoy sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1 yaptı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
(Foto: Richard Beale)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.