Esentepe’de puanlar paylaşıldı

2023-24 Sezonu Aksa 1.ligin önemli maçında M.Hacıali Yılmazköy öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve maç 1-1 eşitlikle son ererken taraflar birer puana razı oldular

Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Sertan Alkın, İsmail Egeli

Esentepe: Ahmet, Emek, Yusuf, Deniz, Salih, Ali, Mehmet, Nersin, Oğuz, Semih, Devran

M.Hacıali Yılmazköy: Hüseyin, Salih, Tarkan, Özner, Mehmet, Yunus, M.İnce, M.Söker, Barış, Sinan, Ersal

Goller: 58.Dk Ali Avcısoy(Esentepe)44.Dk Barış(P)(MH-Yılmazköy)





Karşılaşmanın ilk devresinde her iki takımın gol çabaları sonuç vermedi ancak 44.dakikada gelişen M.Hacıali Yılmazköy atağında kazanılan penaltı atışını Barış filelere gönderdi ve ilk yarının skorunu belirlemiş oldu 0-1. Maçın ikinci devresinde yine karşılıklı ataklar vardı. 58.dakikada gelişen Esentepe atağında yeni transfer Ali Avcısoy sahneye çıktı ve attığı golle skoru 1-1 yaptı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.



(Foto: Richard Beale)