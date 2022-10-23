Esentepe’de puanlar paylaşıldı

Aksa Birinci Ligi 5. hafta karşılaşmasında Esentepe ile İncirli takımları karşı karşıya geldi. Karşılıklı yapılan ataklarda iki takım da 90 dakika içinde gol atamadı

Stad: Erdal Barut Stadı

Hakemler: Zekai Töre, Mustafa Torun, Yusuf Bakar

Esentepe: Onur, Şenol, Emre, Mahmut, Tuğra, Salih, Ege Can, Kağan, Semih, Devran, Dursun

İncirli: İbrahim, Doğukan, Sezer, Nasuh, Halit, Vedat, Volkan, Seyhan, Orhan, Tuğhan, Fatih

Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Aksa Birinci Ligi 5. Hafta maçında ilk devre karşılıklı ataklarla geçerken iki takım da ilk yarıda gol atma başarısı gösteremedi. İlk devre 0-0 bitti. İkinci yarıda da kontrollü bir oyun sergileyen 2 takım aradıkları golü bulamadılar ve maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Esentepe 7 İncirli 4 puana yükseldi.



(Fotoğraf: Richard Beale)

