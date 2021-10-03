Esentepe’de, Karşıyaka esti

AKSA Birinci Ligde zirve hedefindeki 2 takım arasında Erdal Barut Stadında oynanan maçı Karşıyaka, 2 – 0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Ali Özer’in yönettiği maçta zaman zaman gerginlikler de yaşanırken, Karşıyaka maçta çok iyi performans sergiledi. Maçta birçok pozisyon bulan Karşıyaka’daforvet futbolcuları bitirici vuruşları yapamazken,Esentepe kalecisi Onur' iyi kurtarışlar farkın artmasını önledi.

Birçok Esentepe oyuncusunun formda olmadığı günde Karşıyaka’nın gollerini36’te Güvenç ve48’de Arda Olagoke attı. Maçın adamı ise etkileyici performansı ile Arda Olagoke oldu.

