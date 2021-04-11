Esentepe’de genel kurul zamanı

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Esentepe Spor Kulübünde İbrahim Beyazbayram başkanlığındaki yönetim kurulu, genel kurul gerçekleştirecek.

Esentepe Spor Kulübünden, genel kurul ile ilgili yapılan açıklamada “Değerli bölge halkı, taraftar ve destekçilerimiz; 30 Nisan 2021Cumartesi saat 19:00'da Esentepe Spor Kulübü'nde yeni sezon başkanlık seçimi ve yönetim oluşturulması amacı ile genel kurul gerçekleşecektir.

Kulübümüze başkan adayı olmak isteyenler genel kuruldan en az 24 saat önce İbrahim Hayatoğlu'na yazılı dilekçe vermeleri rica olunur.” ifadeleri kullanıldı.



