Esentepe’de Binatlı rüzgarı esti

Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Murat İzci, HalilAtlar

Esentepe:Tuğrul, Eser, Şenol, Emre, Tuğra, Salih, Ege, Mustafa Soytürk, Kağan, Devran, Dursun

Binatlı:Uğur, Sertaç, Çağdaş, Abdurrahman, Mehmet Neşe, Ersen, Erdem, Yusuf, Nazım, HüseyinTomak, Nevzat

Goller: 26.Dk Nazım, 39.Dk Sertaç (Binatlı)



AKSA Birinci Ligde 9. Haftada Esentepe,Binatlı’yı Erdal Barut Stadında, Mustafa Öztugay’ın yönettiği maçta konuk etti.

Kalabalık bir futbol sever kitlesinin izlediği maça Binatlı etkili başlarken, 26. Dakikada Nazım takımını öne geçirdi. 0 – 1 39. Dakikada kazanılan frikiği kaptan Sertaç gole çevirince devre 0 – 2 tamamlandı.

Ikinci devrede her 2 takımın da gol çabaları sonuç vermeyince maç ilk devrede atılan gollerle 0 – 2 sona erdi.

