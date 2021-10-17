Esentepe’de attıkları kadar aldılar

Yer: Erdal Barut Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Necmi Bulut, Abdullah Genç
Esentepe: Osman, Hüseyin Ermiş, Okan, Şenol, Emre, Eser, Emek, Emrah, Ege, Hüseyin, Devran
Çanakkale: Umut, Yunus, Ekrem, Hakan, Barın, Yekta, İzzet, Ahmet, Kaan, Hasan Çaka, Hasan Kurt
AKSA Birinci Ligin 5. haftasında Esentepe, konuk ettiği Çanakkale ile 1-1 berabere kalırken, Çanakkale sezonun ilk puanını aldı.
Son haftalarda büyük düşüş yaşayan Esentepe, Çanakkale karşısına da önemli eksiklerle çıkarken, Çanakkale, 21.dakikada Kaan Ayseki’nin golü ile deplasmanda1-0 öne geçti. Esentepe 31.dakikada Emre Mutlu ile golü bulurken, devre 1-1sona erdi.
İkinci devrede yaratıcı futboldan uzak, çekilmeli mücadelenin yaşandığı bir maç ortaya çıkarken, mücadele ilk devrede atılan gollerle 1-1sona erdi.
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