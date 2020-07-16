Esentepe zoru başardı

Esentepe zorlu Karşıyaka deplasmanından 3 farklı galibiyetle ayrılarak tırmanışını sürdürüp, playoff şansını artırdı. Karşıyaka ise playout oynama tehlikesini hissetmeye devam etti
Richard BEALE
K-PET Birinci Ligde 29. Hafta maçında Karşıyaka, Esentepe’yi, Ergin ŞahdurStadında konuk etti.
Osman Özpaşa, İsmail Egeli, Cemal Sarı hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresini Esentepe genç yıldızı Hüseyin Deynekli’ningolleriye 2-0 önde tamamladı.
İkinci devrede skoru koruyan Esentepe, son dakikada Mustafa Günlü’nüngolüyle 3-0’lık farkı yakaladı. Esentepe 47 puana yükselirken,Karşıyaka 38 puanda kaldı.