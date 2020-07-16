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Esentepe zoru başardı

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Esentepe zorlu Karşıyaka deplasmanından 3 farklı galibiyetle ayrılarak tırmanışını sürdürüp, playoff şansını artırdı. Karşıyaka ise playout oynama tehlikesini hissetmeye devam etti

Esentepe zoru başardı
16 Temmuz 2020 Perşembe 23:20

Richard BEALE

K-PET Birinci Ligde 29. Hafta maçında Karşıyaka, Esentepe’yi, Ergin ŞahdurStadında konuk etti.

Osman Özpaşa, İsmail Egeli, Cemal Sarı hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresini Esentepe genç yıldızı Hüseyin Deynekli’ningolleriye 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede skoru koruyan Esentepe, son dakikada Mustafa Günlü’nüngolüyle 3-0’lık farkı yakaladı. Esentepe 47 puana yükselirken,Karşıyaka 38 puanda kaldı.

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