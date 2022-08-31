Esentepe yine Yeniboğaziçi’ne boyun eğdi

Futbolda yeni sezonun başlamasına yaklaşık 3 hafta kalırken, takımlar güçlerini hazırlık maçlarıyla sınamaya devam ediyor.
Bu çerçevede AKSA Birinci Lig ekiplerinden Esentepe daha önce konuk olduğu Yeni Boğaziçi’nin ağırladı.
Salı günü Esentepe Erdal Barut Stadı’nda yer alan karşılaşmayı Yeniboğaziçi Ali Özay Çelik ve Mehmet Çağakan’ın golleriyle 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Esentepe oynadığı 7 hazırlık maçından da galip gelemeyerek ayrılırken, Yeni Boğaziçi ise iyi görüntü çizmeye devam ediyor.
Yeniboğaziçi bir sonraki hazırlık maçını Cumartesi günü saat 17.30’da Birinci Lig’in yeni ekibi Yenierenköy ile oynayacak. Karşılaşma Osman Ergün Mehmet Stadı’nda yer alacak.
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