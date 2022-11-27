Esentepe, Yenierenköy’e de takıldı

Stadyum:Yenierenköy 8 Ağustos Stadı
Hakemler: Abdullah Genç, Özal Çağlayan, Mehmet Ekşici
Yenierenköy: Yusuf, Bavver, Adem, Menduh, Mehmet Biricik, Malik, Mehmet Körük, Serkan, Ali, Devrim, Ersan
Esentepe: Tuğrul, Emek, Şenol, Emre Mutlu, Deniz, Tuğra, Mustafa Soytürk, İlyas, Kağan, Semih, Devran
Goller: 9.DK Malik (Yenierenköy)-45.Dk Semih (Esentepe)
AKSA Birinci Ligin 10. Haftasında Yenierenköy, Esentepe‘yi Yenierenköy 8 Ağustos Stadında konuk etti. Abdullah Genç’in yönettiği maça sonucu Yenierenköy daha etkili başlarken, takımın yıldızı Malik Sercan takımını 1 – 0 öne geçirdi.
Devrenin son bölümünde baskısını artıran Esentepe Semih ile eşitliği yakaladı. 1 – 1
İkinci devrede Esentepe daha etkili olmasına rağmen, Yenierenköy savunması ve kaleci Yusuf rakibin bulduğu pozisyonlarda gol şansı tanımadılar.
Maç da ilk devrede atılan gollerle 1 – 1 tamamlandı.
(Fotoğraf: Richard Beale)
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