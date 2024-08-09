banner913
banner932
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
21 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
52 0
 
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
Telekomünikasyon Dairesi’ne borcu olanların ses, data ve internet hizmetleri kesilecek
25 0
Gazimağusa'da deprem
Gazimağusa'da deprem
66 0
En pis plajlar Girne’de
En pis plajlar Girne’de
113 0
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
İntergaz’dan Sanayi Odası'nda yangın eğitimi ve tatbikatı
29 0
YDP’nin saygısızlığı!
YDP’nin saygısızlığı!
83 0
banner1032

Esentepe yabancılarına imzaları attırdı

banner1020

Esentepe 2024-2025 Futbol sezonu kadrosunda yabancı uyruklu 2 futbolcuyu belirledi. Nijeryalı 19 yaşındaki Lucman ile Kamerunlu Benjamin Bielau, dün attıkları imzalar ile resmen Esentepe spor kulübümüzün futbolcusu oldular

banner974
Esentepe yabancılarına imzaları attırdı
banner971
Aksa Süper Ligin yeni ekibi Esentepe bir süreden beri antrenmanlara çıkardığı 2 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar Nijeryalı 19 yaşındaki Lucman ile Kamerunlu Benjamin Bielau'ya dün imzaları attırdı. İki futbolcu attıkları imzalar ile resmen Esentepe futbolcusu oldular.
Öte yandan Esentepe takımı sezon öncesi 3. dostluk maçında bugün sahasında  bir başka süper lig ekibi Çetinkaya’yı konuk edecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.