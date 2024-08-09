Esentepe yabancılarına imzaları attırdı

Aksa Süper Ligin yeni ekibi Esentepe bir süreden beri antrenmanlara çıkardığı 2 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar Nijeryalı 19 yaşındaki Lucman ile Kamerunlu Benjamin Bielau'ya dün imzaları attırdı. İki futbolcu attıkları imzalar ile resmen Esentepe futbolcusu oldular.
Öte yandan Esentepe takımı sezon öncesi 3. dostluk maçında bugün sahasında bir başka süper lig ekibi Çetinkaya’yı konuk edecek.
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