Esentepe yabancılarına imzaları attırdı

Esentepe 2024-2025 Futbol sezonu kadrosunda yabancı uyruklu 2 futbolcuyu belirledi. Nijeryalı 19 yaşındaki Lucman ile Kamerunlu Benjamin Bielau, dün attıkları imzalar ile resmen Esentepe spor kulübümüzün futbolcusu oldular

Aksa Süper Ligin yeni ekibi Esentepe bir süreden beri antrenmanlara çıkardığı 2 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı beyazlılar Nijeryalı 19 yaşındaki Lucman ile Kamerunlu Benjamin Bielau'ya dün imzaları attırdı. İki futbolcu attıkları imzalar ile resmen Esentepe futbolcusu oldular.

Öte yandan Esentepe takımı sezon öncesi 3. dostluk maçında bugün sahasında bir başka süper lig ekibi Çetinkaya’yı konuk edecek.

