Esentepe, Lapta’dan şen döndü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligin 6. Haftasında Lapta, Esentepe’yi Şehit Şevket Kadir Stadında konuk etti.

Ali Özer’in yönettiği maç Esentepe üstünlüğünde geçti. İlk devre konuk ekip Deniz Kibar ve Devran Ali ile goller buldu. Devrenin son anlarında sakatlanan kaleci Okyanus’un yerine kaleye geçen kaleci Ersenal 44. Dakikada Kağan’a yaptığı hareketten dolayı kırmızı kart görünce kaleye yedek oyuncu İsmail Çakır geçti. İsmail Çakır, Deniz Kibar’ın penaltısını ayaklarıyla çıkarınca devre 0 – 2 sona erdi.

Esentepe’de ikinci devre kaleci Onur sakatlandı. Yerine kaleye Tuğrul geçti. İkinci devrede rakibin 10 kişi olmasının da etkisiyle Esentepe fazla zorlanmazken, Emre Mutlu skoru belirledi. 0 – 3

Esentepe bu galibiyetle 10 puana yükselirken, 9 puanda kalan Lapta’nın sıralamada da üzerine çıktı.

