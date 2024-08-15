Esentepe, kazanmasını bildi

Esentepe Erdal Barut Stadında önceki gün oynanan maçta Esentepe, Birinci Lig ekibi Hamitköy’ü konuk ederken Esentepe, rakibini ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 1 mağlup etti

2024-25 futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar oynadıkları hazırlık maçlarıyla güçlerini sınıyorlar.

Süper Ligin yeni takımlarından Esentepe de sezon hazırlıkları çerçevesinde hazırlık maçı oynamaya devam ediyor.

Esentepe Erdal Barut Stadında önceki gün oynanan maçta Esentepe, Birinci Lig ekibi Hamitköy’ü konuk etti.

Evren Karademir’in yönettiği maçta birçok gol pozisyonu üreten Esentepe son vuruşlarda etkisiz kalmasına rağmen, Hamitköy’ü ikinci devrede bulduğu gollerle 2 – 1 mağlup etti.

Esentepe’nin goller 60’da Mahmut Can Birol’dan ve 69’da Deniz Kibar’dan geldi. Fazla pozisyon üretemeyen Hamitköy’ün golünü Cuma 87’de attı.

