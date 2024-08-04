Esentepe ile Yenicami yenişemedi

Aksa Süper Ligin yeni ekibi Esentepe ile Yenicami hazırlık maçı oynadı.

Erdal Barut Stadında oynanan maçta Esentepe ile Yenicami 2-2 berabere kaldı. Ali Avcısoyu ve Lucman Esentepe’nin gollerini kaydeden isimler olurken, Yenicami’den Sylla ve Hasan Ömerpaşa golleri kaydeden isimler oldu.

Hazırlık maçında Esentepe, yabancı futbolcu denedi. 19 yaşındaki Nijeryalı Lucman, Esentepe teknik direktörü Kılıçali Kahraman tarafından denendi. Süratiyle dikkat çeken ve performansıyla beğenilen Lucman, ikinci devrede 1 de gole imza attı.

(Foto: Richard Beale)