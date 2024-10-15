Esentepe golü unuttu

AKSA Süper Ligin 4. Haftası pazartesi akşamı oynanan M. Değirmenlik – Gönyeli karşılaşması ile tamamlanırken ligde yeni lider puan kayıpsız tek takım olan Doğan T. Birliği oldu.
Ligin dördüncü haftasına lider giren Mağusa T. Gücü’nün yıllar sonra yeniden geri döndüğü Canbulat Stadı’nda konuk ettiği Yenicami ile 1 – 1 berabere kalması sonrasında liderlik mücadelesi veren iki takım Doğan T. Birliği ile Gençlik Gücü maçını 1 – 0 kazanan Doğan T. Birliği ligin yeni lideri oldu.
Dördüncü haftaya özellikle zirve yarışında olan takımların maçlarındaki hakem kararları damga vururken, 4 hafta sonunda ilk kez bu hafta bir maç golsüz tamamlandı. A. Yeşilova ile Esentepe arasında oynanan maç başladığı gibi 0 – 0 biterek sezonun ilk golsüz maçı oldu.
Bu hafta oynanan 8 maçın 5 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken, iki maç beraberlikle bitti, sadece bir maç ise deplasman takımının galibiyetiyle sonlandı.
Oynanan 8 maçta kale ağları 19 kez havalanarak maç başına 2,5 gol ortalamasının altında kalarak ilk 4 hafta sonunda en kısır hafta oldu.
En farklı galibiyeti 4 -1’lik skorla Çetinkaya konuk ettiği Dumlupınar karşısında alırken, bu maç ayni zamanda haftanın en gollü mücadelesi de oldu.
İlk 4 hafta sonunda en çok gol atan 13 golle MTG olurken, en fazla gol yine 16 golle T. H. Dumlupınar oldu. Süper Ligde en az gol atan ve en az gol yiyen takım ise Esentepe oldu. Esentepe ilk 4 haftada sadece 1 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü.
Süper Ligin 4. Haftasında atılan 19 golün 10 tanesini yerli futbolcular atarken, 9 golü ise yabancı futbolcular attı. Bu 9 golün ise 6’sını ise Çetinkaya’dan Traore, Lefke’den Fourmy ve Mesarya’da Obia 2’şer gol atarak paylaştı.
Gol krallığı yarışında liderlik koltuğuna oturan MTG’den Şenol Şoför bu hafta attığı golle gol sayısını 6 yaparak koltuğunu korurken, Çetinkaya’dan Traore ile Lefke’den Forumy 2’şer gol atarak 5 gole ulaştılar.
Ligde 4. Haftada kartlar adeta hava da uçuştu. Tüm maçlarda kart gösterilirken toplam 47 sarı kart ve 6 kırmızı kart çıktı.
Haftanın Takımı: Doğan Türk Birliği
İlk 4 hafta sonunda oynadığı maçların tümünü kazanan ve özellikle birebir rakibi Gençlik Gücü deplasmanından galibiyetle dönmeyi başaran Doğan T. Birliği takımı haftanın takımı olmayı hak etti
Haftanın Futbolcusu: Muhittin Tümbül (Cihangir)
Cihangir takımının gol kralı futbolcusu Muhittin Tümbül, ilk 3 hafta sonunda gol orucunu Gençler Birliği karşısında bozarken, takımının 10 kişi olduğu ve geriye düştüğü anlarda hem golünü atıp takımı ateşledi hem de galibiyet golünün asistini de yaptı.
Haftanın Teknik Direktörü: Emre Perçinci (Mesarya)
Mesarya iyi bir sezon başlangıcı yaparken, teknik direktör Emre Perçinci, Larnaka Gençler Birliği maçına da takımını iyi motive edip, yerinde müdahaleleriyle galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Hakemi: Mustafa Öztuğay(M. Değirmenlik – Gönyeli)
Haftanın kapanış maçında Değirmenlik - Gönyeli mücadelesini yöneten Mustafa Öztugay, maçın genelinde pozisyonlara yakınlığı yardımcı hakemleriyle uyumu ve verdiği 2 kırmızı kartta doğruluk paylarıyla iyi bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti
Haftanın Kare Ası
İrfan (Lefke) İbrahim Güler (Mesarya) Hakan (Cihangir) Traore (Çetinkaya)
Haftanın Onbiri
Hasan (Değirmenlik),Kadir Erol (Çetinkaya) Mustafa Vardi(Değirmenlik) Mikail (Cihangir) Yusuf (Çetinkaya), Doğukan (DTB) Şükrü(Değirmenlik) Muhammet (Mesarya) Selim (DTB) Obia (Mesarya), Fourmy (Lefke)
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. Hafta sonuçları
Çetinkaya-T.H.Dumlupınar: 4 – 1
A.Yeşilova-Esentepe: 0 – 0
Lefke-Göçmenköy: 2 – 0
Cihangir-G.Birliği : 2 – 1
C.B.Gençlik Gücü-Doğan T.Birliği: 0 – 1
Mağusa T.Gücü-Yenicami: 1 – 1
Mesarya-Karşıyaka: 3 – 1
M.Değirmenlik-Gönyeli: 2 – 0
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 5. Hafta programı
Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova
Göçmenköy – Gençler Birliği
T. H. Dumlupınar – Mesarya
Karşıyaka – Lefke
Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü
Esentepe – Mağusa T. Gücü
M. Değirmenlik – Cihangir
Yenicami - Çetinkaya
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Doğan Türk Birliği
|4
|4
|0
|0
|10
|3
|7
|12
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|4
|3
|1
|0
|13
|3
|10
|10
|3.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|4
|3
|0
|1
|9
|3
|6
|9
|4.
|Lefke TSK
|4
|3
|0
|1
|7
|4
|3
|9
|5.
|Cihangir GSK
|4
|3
|0
|1
|8
|7
|1
|9
|6.
|Mesarya SK
|4
|2
|1
|1
|8
|5
|3
|7
|7.
|Alsancak Yeşilova SK
|4
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|7
|8.
|Miracle Değirmenlik SK
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|6
|9.
|Çetinkaya TSK
|4
|1
|1
|2
|9
|8
|1
|4
|10.
|Esentepe KKSK
|4
|1
|1
|2
|1
|2
|-1
|4
|11.
|Yenicami AK
|4
|1
|1
|2
|4
|8
|-4
|4
|12.
|L. Gençler Birliği SK
|4
|1
|0
|3
|5
|8
|-3
|3
|13.
|Karşıyaka SK
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
|14.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|4
|1
|0
|3
|6
|16
|-10
|3
|15.
|Göçmenköy İYSK
|4
|0
|2
|2
|5
|8
|-3
|2
|16.
|Gönyeli SK
|4
|0
|0
|4
|4
|10
|-6
|0