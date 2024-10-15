Esentepe golü unuttu

AKSA Süper Ligin ilk 4 haftası geride kalırken, süper ligin yeni ekiplerinden Esentepe sadece 1 gol atarak ligin en az gol atan takımı olurken, sadece 2 gol yiyerek en az gol yiyen takımı da oldu

AKSA SÜPER LİG 4. HAFTA PANORAMASIAKSA Süper Ligin 4. Haftası pazartesi akşamı oynanan M. Değirmenlik – Gönyeli karşılaşması ile tamamlanırken ligde yeni lider puan kayıpsız tek takım olan Doğan T. Birliği oldu.Ligin dördüncü haftasına lider giren Mağusa T. Gücü’nün yıllar sonra yeniden geri döndüğü Canbulat Stadı’nda konuk ettiği Yenicami ile 1 – 1 berabere kalması sonrasında liderlik mücadelesi veren iki takım Doğan T. Birliği ile Gençlik Gücü maçını 1 – 0 kazanan Doğan T. Birliği ligin yeni lideri oldu.Dördüncü haftaya özellikle zirve yarışında olan takımların maçlarındaki hakem kararları damga vururken, 4 hafta sonunda ilk kez bu hafta bir maç golsüz tamamlandı. A. Yeşilova ile Esentepe arasında oynanan maç başladığı gibi 0 – 0 biterek sezonun ilk golsüz maçı oldu.Bu hafta oynanan 8 maçın 5 tanesini ev sahibi takımlar kazanırken, iki maç beraberlikle bitti, sadece bir maç ise deplasman takımının galibiyetiyle sonlandı.Oynanan 8 maçta kale ağları 19 kez havalanarak maç başına 2,5 gol ortalamasının altında kalarak ilk 4 hafta sonunda en kısır hafta oldu.En farklı galibiyeti 4 -1’lik skorla Çetinkaya konuk ettiği Dumlupınar karşısında alırken, bu maç ayni zamanda haftanın en gollü mücadelesi de oldu.İlk 4 hafta sonunda en çok gol atan 13 golle MTG olurken, en fazla gol yine 16 golle T. H. Dumlupınar oldu. Süper Ligde en az gol atan ve en az gol yiyen takım ise Esentepe oldu. Esentepe ilk 4 haftada sadece 1 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü.Süper Ligin 4. Haftasında atılan 19 golün 10 tanesini yerli futbolcular atarken, 9 golü ise yabancı futbolcular attı. Bu 9 golün ise 6’sını ise Çetinkaya’dan Traore, Lefke’den Fourmy ve Mesarya’da Obia 2’şer gol atarak paylaştı.Gol krallığı yarışında liderlik koltuğuna oturan MTG’den Şenol Şoför bu hafta attığı golle gol sayısını 6 yaparak koltuğunu korurken, Çetinkaya’dan Traore ile Lefke’den Forumy 2’şer gol atarak 5 gole ulaştılar.Ligde 4. Haftada kartlar adeta hava da uçuştu. Tüm maçlarda kart gösterilirken toplam 47 sarı kart ve 6 kırmızı kart çıktı.İlk 4 hafta sonunda oynadığı maçların tümünü kazanan ve özellikle birebir rakibi Gençlik Gücü deplasmanından galibiyetle dönmeyi başaran Doğan T. Birliği takımı haftanın takımı olmayı hak ettiCihangir takımının gol kralı futbolcusu Muhittin Tümbül, ilk 3 hafta sonunda gol orucunu Gençler Birliği karşısında bozarken, takımının 10 kişi olduğu ve geriye düştüğü anlarda hem golünü atıp takımı ateşledi hem de galibiyet golünün asistini de yaptı.Mesarya iyi bir sezon başlangıcı yaparken, teknik direktör Emre Perçinci, Larnaka Gençler Birliği maçına da takımını iyi motive edip, yerinde müdahaleleriyle galibiyete büyük katkı koyduHaftanın kapanış maçında Değirmenlik - Gönyeli mücadelesini yöneten Mustafa Öztugay, maçın genelinde pozisyonlara yakınlığı yardımcı hakemleriyle uyumu ve verdiği 2 kırmızı kartta doğruluk paylarıyla iyi bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak ettiİrfan (Lefke) İbrahim Güler (Mesarya) Hakan (Cihangir) Traore (Çetinkaya)Hasan (Değirmenlik),Kadir Erol (Çetinkaya) Mustafa Vardi(Değirmenlik) Mikail (Cihangir) Yusuf (Çetinkaya), Doğukan (DTB) Şükrü(Değirmenlik) Muhammet (Mesarya) Selim (DTB) Obia (Mesarya), Fourmy (Lefke)AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. Hafta sonuçlarıÇetinkaya-T.H.Dumlupınar: 4 – 1A.Yeşilova-Esentepe: 0 – 0Lefke-Göçmenköy: 2 – 0Cihangir-G.Birliği : 2 – 1C.B.Gençlik Gücü-Doğan T.Birliği: 0 – 1Mağusa T.Gücü-Yenicami: 1 – 1Mesarya-Karşıyaka: 3 – 1M.Değirmenlik-Gönyeli: 2 – 0AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 5. Hafta programıDoğan Türk Birliği – A. YeşilovaGöçmenköy – Gençler BirliğiT. H. Dumlupınar – MesaryaKarşıyaka – LefkeGönyeli – C. B. Gençlik GücüEsentepe – Mağusa T. GücüM. Değirmenlik – CihangirYenicami - Çetinkaya