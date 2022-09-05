Esentepe gol orucunu nihayet bozdu

Oynadığı 7 hazırlık maçında gol atma başarısı gösteremeyerek taraftarlarında umutsuzluk yaratan Esentepe konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 4-2 mağlup etmeyi başararak gol orucunu da bozdu

Richarde Beale

Futbol liglerimizde yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken takımların dostluk maçları da sürüyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü iki 1. Lig ekibi olan Esentepe ile Girne Halk Evi, Esentepe Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Oynadığı 7 hazırlık maçında gol atma başarısı gösteremeyerek taraftarlarında umutsuzluk yaratan Esentepe konuk ettiği Girne Halk Evi’ni 4-2 mağlup etmeyi başararak hem gol orucunu bozdu hem de futbolcuların moral bozukluğunu üstünden attı.

Esentepe’yi galibiyeti getiren golleri Semih Arslan, Kaan Görneçli, Eser Kan ve Tuğra Kılıç atarken, Girne Halk Evi’nin gollerini ise Hüseyin Köle ve Halil attı.

