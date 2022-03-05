Esentepe, Gençlik Gücü'nü son saniyede yıktı

Stad: Erdal Barut Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Ümit Enes Gürlek, Halil Erdem Canaloğlu
Esentepe: Onur, Okan, Şenol, İlyas, Hüseyin Deynekli, Eser, Deniz (Dk 46 Semih), Salih, İsmet, Mustafa, Emre
CB Gençlik Gücü: Seyit, Aşkın, Çağdaş, Hasan Kanlı, Mustafa (Dk 90+4 Özcan), Orhan, Sezgin (Dk 66 Hakan), Raif, Ümitcan, Özgür (Dk 79 M.Hasan Çirkin), Hasan Akkuyu
Goller: Dk 27-48 Emre Mutlu, 90+5 Eser (Esentepe) Dk 63-68 Özgür Ongun (CB Gençlik Gücü)
Aksa 1.Ligi haftanın maçında Esentepe konuk ettiği China Bazaar Gençlik Gücü karşısında son dakikalarda bulduğu golle önemli 3 puanın sahibi oldu.
Dk 15 G.Gücü takımında Özgür'ün kullandığı köşe atışında seken topu Raif sert vurdu Onur topu kornere attı.
Dk 20 G.Gücü takımında Özgür'ün serbest atışında kaleci Onur topu kornere attı.
Dk 27 Esentepe köşe atışında Emre 'nin vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
Dk 39 Esentepe atağında Eser'in aşırtma pasında Hüseyin Deynekli'nin sert şutunda Seyit topu kornere attı. İlk devre 1-0 bitti.
Dk 48 Esentepe serbest atışında ceza sahasına yapılan ortada Emre'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
Dk 63 Gençlik Gücü atağında Hasan'ın pasında Özgür'ün vuruşunda kaleci Onur'dan dönen topu Özgür ağlara gönderdi 2-1
Dk 68 Gençlik Gücü atağında Hasan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Özgür topu ağlara gönderdi 2-2
Dk 90+5 Esenetepe serbest atışında Hüseyin'in ortasında Eser kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-2
Bu sonuçla Esentepe puanını 32 ye çıkardı. Gençlik Gücü 39 puanda kaldı.