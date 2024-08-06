Esentepe geleceğin yıldızlarını yetiştiriyor

Süper Lig ekibi Esentepe’de A takım dahi olmak üzere tüm yaş kategorilerinde çalışmalar devam ederken, özellikle 5-6 ve 7 yaş grubunda geleceğin yıldızları yetiştiriliyor.

AKSA Süper Lig’in yeni ekibi Esentepe’de A takım dahi olmak üzere tüm yaş kategorilerinde çalışmalar devam ederken özellikle 5-6 ve 7 yaş grubunda yetişen geleceğin yıldızları camianın ve yönetimin en büyük mutluluk kaynağı olmuş durumda. Bugüne kadar kendi bünyesinde yetiştirdiği ve yukarıya çıkardığı isimlerle tanınan kırmızı-beyazlılar alt yapılardan yeni yıldızlar yetiştirmek için kolları sıvamış durumda.

