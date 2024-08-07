Esentepe farklı kazandı

AKSA Süper Lig’in yeni ekibi Esentepe ile AKSA Birinci Lig ekibi Geçitkale hazırlık maçında karşı karşıya geldi.Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan ve her iki takımın da tüm oyuncularına şans verdiği karşılaşmayı ev sahibi Esentepe, 11. dakikada Devran, 71. dakikada Dinçer Karal ve 76. dakikada Ali Avcısoyu’nun attığı gollerle 3-1 kazandı. Geçitkale’nin tek golünü 75. dakikada penaltıdan İrfan Boşnak Kaydetti.