Esentepe farklı kazanarak beklemeye geçti

Esentepe konuk ettiği Mormenekşe’yi farklı mağlup ederek ertelenen Düzkaya – Yeniboğaziçi maçından çıkacak sonucu beklemeye geçti. Esentepe, Yeniboğaziçi’nin mağlup olması durumunda Süper Lige yükselecek 2. takım olacak

Stadyum:Erdal Barut Stadı

Hakemler:Hakan Ünal, Buse Bağrıkara, Yusuf Atlar

Esentepe: Osman, Okan, Mahmut, Melih, Emek, Tuğra, Salih, Ege, Mustafa Soytürk, Semih, Devran Mormenekşe: Hasan, Gökay, Abbas, Ertan, Erhan, Tugay, Erdoğ, Mehmetali, Aykut, Ahmet Can, Burak

Goller: 8, 75 ve 77.Dk Melih, 22 ve 39.Dk Ege, 65.Dk Devran , (Esentepe)



AKSA Birinci Ligin 30. Haftasında Esentepe, Mormenekşe’yi Esentepe Erdal Barut Stadında konuk etti.

8.Dk:Emek’in kullandığı köşe atışında Melih kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

23.Dk: Esentepe atağında soldan yapılan ortada topla buluşan Ege’nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0

39.Dk: Esentepe atağında Ege ceza alanına yöneldi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. 3-0

65.Dk: Esentepe’nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Devran’ın vuruşunda top filelere gitti. 4-0

75.Dk: Esentepe kalecisi Osman’ın uzun degajında Melih savunma arkasına sarktı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. 5-0

77.Dk: Esentepe atağında topla rakip ceza alanına giren Melih’in vuruşunda top filelere gitti. 6-0

Foto: Richard BEALE

