Esentepe farklı kazanarak beklemeye geçti

Stadyum:Erdal Barut Stadı
Hakemler:Hakan Ünal, Buse Bağrıkara, Yusuf Atlar
Esentepe: Osman, Okan, Mahmut, Melih, Emek, Tuğra, Salih, Ege, Mustafa Soytürk, Semih, Devran Mormenekşe: Hasan, Gökay, Abbas, Ertan, Erhan, Tugay, Erdoğ, Mehmetali, Aykut, Ahmet Can, Burak
Goller: 8, 75 ve 77.Dk Melih, 22 ve 39.Dk Ege, 65.Dk Devran , (Esentepe)
AKSA Birinci Ligin 30. Haftasında Esentepe, Mormenekşe’yi Esentepe Erdal Barut Stadında konuk etti.
8.Dk:Emek’in kullandığı köşe atışında Melih kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0
23.Dk: Esentepe atağında soldan yapılan ortada topla buluşan Ege’nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0
39.Dk: Esentepe atağında Ege ceza alanına yöneldi ve vuruşunda topu filelere gönderdi. 3-0
65.Dk: Esentepe’nin kullandığı köşe atışında topla buluşan Devran’ın vuruşunda top filelere gitti. 4-0
75.Dk: Esentepe kalecisi Osman’ın uzun degajında Melih savunma arkasına sarktı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. 5-0
77.Dk: Esentepe atağında topla rakip ceza alanına giren Melih’in vuruşunda top filelere gitti. 6-0
Foto: Richard BEALE
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