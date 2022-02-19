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Esentepe evinin efendisi

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Play-off mücadelesi veren SFC Dörtyol konuk olduğu Esentepe karşısında sahadan 3-1 mağlup ayrılırken, Esentepe evinde kazanmaya devam etti

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Esentepe evinin efendisi
Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler:Zekai Töre, Yusuf  Bakar, İrfan Alıcı
Esentepe:Onur, Eser (87.Dk Hüseyin Ermiş), Okan, Şenol, EmreMutlu, Mustafa Soytürk, Hüseyin Deynekli (90.Dk Gökdeniz), İlyas (90.Dk Ege), Semih (60.Dk Deniz), Salih (87.Dk Mahmut), Devran
SFC Dörtyol:Çağatay, Selkan, Rifat, Emre, Berkant, Eren (53.Dk Melih), Ayberk, Yaşar (53.Dk Ahmet Can), Atakan (80.Dk İskender), Olgun (85.Dk Murat), Berat
Goller:7.Dk (P) Eser, 50 ve 57.Dk Hüseyin Deynekli (Esentepe)- 66.Dk (P) Berkant (SFC Dörtyol)
 
Birinci Ligde farklı hedeflerdeki 2 takımın mücadelesinde Esentepe, SFC Dörtyol’u 3 – 1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
7.Dk:  Esentepe kontra atağında Eser, kaleci Çağatay’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Eser topu filelere gönderdi.  Esentepe 1-0 SFC Dörtyol
53.Dk:  Esentepe atağında Mustafa yerde kaldı ancak pozisyon devam etti ve topu alan Hüseyin Deynekli vuruşunda topu filelere gönderdi. Esentepe 2-0 SFC Dörtyol
58.Dk:  Esentepe atağında Hüseyin Deynekli sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vurdu ve topu filelere gönderdi. Esentepe 3-0 SFC Dörtyol
66.Dk:  SFC Dörtyol’un kazandığı penaltı atışını kullanan Berkant topu filelere gönderdi. Esentepe 3-1SFC Dörtyol
 
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