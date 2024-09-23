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Esentepe Erdal Barut Stadı’na bir yenilik daha

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Esentepe Erdal Barut Stadı’na bir yenilik daha
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Gökhan KUZU
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun ilk hafta maçında Esentepe, Gönyeli’yi konuk etti.
Ligin 2 yeni takımının Erdal Barut Stadındaki maçında ilk kez elektronik skorboard kullanıldı. Esentepe yönetimi Erdal Barut Stadı’nda yeniliğe imza atarken, elektronik skorboardu hizmete koydu.
 
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