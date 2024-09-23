Esentepe Erdal Barut Stadı’na bir yenilik daha

Gökhan KUZU

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu’nun ilk hafta maçında Esentepe, Gönyeli’yi konuk etti.

Ligin 2 yeni takımının Erdal Barut Stadındaki maçında ilk kez elektronik skorboard kullanıldı. Esentepe yönetimi Erdal Barut Stadı’nda yeniliğe imza atarken, elektronik skorboardu hizmete koydu.

