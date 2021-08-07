Esentepe, Ege ile kazandı

Futbol takımlarının 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, maç eksikliklerini gidermeyi hedefleyen takımlar, hazırlık maçlarına ağırlık vermeye başladılar.
Erdal Barut Stadında oynanan ve Zekai Töre’nin yönettiği hazırlık maçında Birinci Ligin 2 ekibi Esentepe ile Maraş karşılaştılar.
Esentepe, Maraş’a oranla daha etkili bir futbol oynarken, alt yapıdan gelen genç yetenek Ege Can’ın golleriyle maçı 2 – 0 kazandı.
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