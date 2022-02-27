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Esentepe'den mucize dönüş

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Esentepe'den mucize dönüş
Stadyum:GazimağusaCanbulat Stadı
Hakemler:Ferhat Tuna, Yusuf Atlar, Serdar Gürpınar
Çanakkale: İbrahim, Hakan Laçin, Mustafa Oğur, Rifat, Eren, Barın, Yekta, İzzet, Mustafa Gök, Kaan,Faruk
Esentepe: Onur, Eser, Okan, Şenol, Emre Mutlu, Mustafa Soytürk, Hüseyin Deynekli, İlyas, Deniz, Salih Karal, Devran
Goller: 21.Dk İzzet, 27.Dk Kaan, 45+2.Dk Barın (Çanakkale)-17.Dk Devran, 57.Dk Hüseyin Deynekli,90+5.Dk (P) ve 90+8.Dk Eser (ESENTEPE)

14.Dk:  Çanakkale’de kazanılan penaltı atışından Eren yararlanamadı.
17.Dk:  Esentepe’de kullanılan köşe atışında Devran vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Çanakkale 0-1 Esentepe
21.Dk:  Çanakkale atağında İzzet’in kafa vuruşunda top filelere gitti.Çanakkale 1-1 Esentepe
27.Dk: Çanakkale’de kazanılan frikiği kullanan Eren’in ceza alanına gönderdiği topta Kaan kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Çanakkale 2-1 Esentepe
45+2.Dk: Çanakkale atağında hızla rakip ceza alanına giren Barın’ın vuruşunda top filelere gitti. Çanakkale 3-1 Esentepe
57.Dk: Esentepe atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top filelere gitti. Çanakkale 3-2 Esentepe
90+5.Dk:  Esentepe atağında kazanılan penaltıyı Eser gole çevirdi.Çanakkale 3-3 Esentepe
90+8.Dk: Esentepe atağında topla buluşan Eser’in vuruşunda top ağlara gitti. Çanakkale 3-4 Esentepe
 
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