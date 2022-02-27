Esentepe'den mucize dönüş

GazimağusaCanbulat StadıFerhat Tuna, Yusuf Atlar, Serdar Gürpınarİbrahim, Hakan Laçin, Mustafa Oğur, Rifat, Eren, Barın, Yekta, İzzet, Mustafa Gök, Kaan,FarukOnur, Eser, Okan, Şenol, Emre Mutlu, Mustafa Soytürk, Hüseyin Deynekli, İlyas, Deniz, Salih Karal, Devran21.Dk İzzet, 27.Dk Kaan, 45+2.Dk Barın (Çanakkale)-17.Dk Devran, 57.Dk Hüseyin Deynekli,90+5.Dk (P) ve 90+8.Dk Eser (ESENTEPE)Çanakkale’de kazanılan penaltı atışından Eren yararlanamadı.Esentepe’de kullanılan köşe atışında Devran vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Çanakkale atağında İzzet’in kafa vuruşunda top filelere gitti.Çanakkale’de kazanılan frikiği kullanan Eren’in ceza alanına gönderdiği topta Kaan kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.Çanakkale atağında hızla rakip ceza alanına giren Barın’ın vuruşunda top filelere gitti.Esentepe atağında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top filelere gitti.Esentepe atağında kazanılan penaltıyı Eser gole çevirdi.Esentepe atağında topla buluşan Eser’in vuruşunda top ağlara gitti.