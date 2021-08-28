Esentepe'den hücuma takviye

AKSA Birinci Ligde yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek olan Esentepe, bir takviye daha yaptı.
Esentepe, Düzkaya'dan ofansif orta saha futbolcusu Hüseyin Türcan'ı kadrosuna kattı.
Kanat ve forvet oynayabilen Hüseyin Türcan, bonservisli olarak Esentepe'ye transfer oldu.
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