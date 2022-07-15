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Esentepe de sahaya indi

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Esentepe de sahaya indi
Birinci Ligin güçlü ekibi Esentepe, 2022 – 2023 Futbol sezonuna yönelik ilk antrenmanını dün antrenör Davut Kansu nezaretinde gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz sezon play off maçları sonunda Süper Lige yükselemeyen Esentepe’de önemli yıldızlarının katılmadığı Erdal Barut Stadında yapılan ilk antrenmana  Kağan Görneçli gibi geçtiğimiz sezonu başka takımlarda geçiren yıldızlar ise antrenmanda yer aldı.
Esentepe takımı yeni sezona yönelik ilk antrenmanda yardımcı antrenör Aras Övgün nezaretinde düz koşu ve açma germe  ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
(Fotoğraf: Richard Beale)
 
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