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Esentepe'de gollü beraberlik

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Digiturk Kıbrıs BTM İkinci Ligde 3. Grupta zirveyi ilgilendiren maçta Bahçeli ile Taşkent arasındaki karşılaşma 2 – 2 tamamlanırken, , birebir rakibinden 1 puan çıkaran Taşkent, gruptan çıkma şansını artırdı

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Esentepe'de gollü beraberlik
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM İkinci Ligde 3. Grupta, Bahçeli, Taşkent’i konuk etti.
Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Bahçeli – Taşkent maçını Abdullah Genç yönetti. Zirvenin çekişmeli maçını kalabalık bir futbolsever kitlesi izlerken, maç 2 – 2 tamamlandı. Maça hızlı başlayan Bahçeli, İbrahim Çelik ile 1 – 0 öne geçşe de Taşkent Alkın Halitoğlu ve Cem Kaygısız’ın klas frikik golüyle ilk devreyi 2 – 1 önde tamamladı.
İkinci devrede maç uzun süre 2 – 1 devam ederken 80’de Tuğrulşan Günay skoru belirledi. 2 – 2
Zorlu deplasmandan, birebir rakibinden 1 puan çıkaran Taşkent, gruptan çıkma şansını artırdı. Bahçeli ise 3. Sırada kalarak gruptan çıkma şansını sürdürdü.
 
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