Esentepe'de gollü beraberlik

Digiturk Kıbrıs BTM İkinci Ligde 3. Grupta zirveyi ilgilendiren maçta Bahçeli ile Taşkent arasındaki karşılaşma 2 – 2 tamamlanırken, , birebir rakibinden 1 puan çıkaran Taşkent, gruptan çıkma şansını artırdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM İkinci Ligde 3. Grupta, Bahçeli, Taşkent’i konuk etti.

Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Bahçeli – Taşkent maçını Abdullah Genç yönetti. Zirvenin çekişmeli maçını kalabalık bir futbolsever kitlesi izlerken, maç 2 – 2 tamamlandı. Maça hızlı başlayan Bahçeli, İbrahim Çelik ile 1 – 0 öne geçşe de Taşkent Alkın Halitoğlu ve Cem Kaygısız’ın klas frikik golüyle ilk devreyi 2 – 1 önde tamamladı.

İkinci devrede maç uzun süre 2 – 1 devam ederken 80’de Tuğrulşan Günay skoru belirledi. 2 – 2

Zorlu deplasmandan, birebir rakibinden 1 puan çıkaran Taşkent, gruptan çıkma şansını artırdı. Bahçeli ise 3. Sırada kalarak gruptan çıkma şansını sürdürdü.

