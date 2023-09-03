Esentepe, Çanakkale’yi Deniz Kibar’la geçti

Futbolda 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına devam eden takımlar, hazırlık ve anı maçları oynuyorlar. Birinci Lig takımları Esentepe ile Çanakkale, Erdal Barut Stadında karşılaştılar. Ev sahibi Esentepe, daha üstün oynadığı maçı Deniz Kibar’ın golleriyle 2 – 1 kazandı.

İlk devresi 1 – 0 tamamlanan maçta Çanakkale’nin golünü 87’de penaltıdan Yunus attı.

(Fotoğraf: Richard BEALE)

