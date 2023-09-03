banner913
banner932
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
“Liderimizin verdiği mücadele unutulmaz”
12 0
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
Enflasyon, 6 ayın zirvesinde
18 0
 
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
Kartingde sezonun şampiyonları belirlendi
21 0
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
Ankara'da otoparka uçak parçası düştü
37 0
Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü
Lefkoşa’da “Sağlıkla Kal” yürüyüşü
19 0
Evsiz yabancıyı bile dövdüler
Evsiz yabancıyı bile dövdüler
64 0
“Devlet adeta çökertiliyor”
“Devlet adeta çökertiliyor”
20 0
banner964

Esentepe, Çanakkale’yi Deniz Kibar’la geçti

banner476

banner825
Esentepe, Çanakkale’yi Deniz Kibar’la geçti
banner971
Futbolda 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına devam eden takımlar, hazırlık ve anı maçları oynuyorlar. Birinci Lig takımları Esentepe ile Çanakkale, Erdal Barut Stadında karşılaştılar. Ev sahibi Esentepe, daha üstün oynadığı maçı Deniz Kibar’ın golleriyle 2 – 1 kazandı.
İlk devresi 1 – 0 tamamlanan maçta Çanakkale’nin golünü 87’de penaltıdan Yunus attı.
(Fotoğraf: Richard BEALE)
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.