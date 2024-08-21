Esentepe, Burdur’da kampa girdi

Esentepe takımı, Türkiye’nin Burdur ilinde Lavanta Tepesi Hotel spor tesislerinde teknik direktör Kılıçali Kahraman denetiminde kamp çalışmalarına başladı

Süper Ligin yeni takımlarından Esentepe Spor Kulübü yeni sezon hazırlıkları bağlamında kamp çalışmaları için Türkiye’ye gitti.Türkiye’nin Burdur ilinde Lavanta Tepesi Hotel spor tesislerinde teknik direktör Kılıçali Kahraman denetiminde kamp çalışmalarına başlayan Esentepe takımı günü tek idmanla tamamladı.20 kişilik futbolcu ve 5 kişilik teknik ekip ile yöneticilerden oluşan Esentepe kafilesi bugünden itibaren çift idmanla kamp çalışmalarını sürdürecek. Kamp çalışmalarını Pazar günü tamamlayacak olan Esentepe takımı ayni gün adaya dönecek.