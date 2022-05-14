Esentepe 'bende varım' dedi

AKSA 1.Lig play off 1.hafta maçında Paşaköy 100.Yıl Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği ile Esentepe mücadelesinin galibi Esentepe oldu. Esentepe bu galibiyetle play-off’ta iddiasını ortaya koyarken, Gençler Birliği büyük yara aldı

Yer: Paşaköy 100.Yıl Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı, Şakir Azizoglu

Gençlerbirliği: Cengiz, Kadir, Mehmet Ali, Salih, Emir, Berk, Ndiaye, Ahmet Yalçın(Ahmet Kara(Erhan)), Sertan, Kadir(Sertan), Bülent(Yıldıray)

Esentepe: Onur, Okan, Devran, Salih(Tuğra)), Eser, Hüseyin Ermiş(İlyas(Mahmut)), Mustafa, Semih, Hüseyin, Şenol, Emre

Goller: 45+1'Ndiaye, 45+5'(P) Emir Dolu (Gençlerbirliği), 2'Eser Kan, 35'Semih Arslan, 61’Hüseyin Deynekli (Esentepe)



Aksa 1. Lig play-off ilk haftasında play-off’a lider başlayan Gençler Birliği ile 4.cü başlayan Esentepe arasındaki mücadelede gol düellosunun kazananı 3-2’lik skorla Esentepe oldu.

2.dakikada ani gelişen Esentepe atağında topla buluşan Eser düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi (G.Birliği 0-1 Esentepe)

12.dakikada gelişen G.Birliği atağında Ahmet Yalçın’ın vuruşunda top dışarıya gitti.

14.dakikada gelişen G.Birliği atağında Bülent Tur vurmakta gecikince İskele temsilcisi mutlak golden oldu.

22.dakikada gelişen Esentepe atağında Eser’in vuruşunu kaleci Cengiz önledi.

35.dakikada Semih Arslan’ın serbest vuruşunda top ağlara gitti (G.Birliği 0-2 Esentepe).

39.dakikada sağdan yapılan ortada arka direkte Sertan Kurukafa’nın kafa vuruşu dışarıya gitti.

40.dakikada gelişen G.Birliği atağında Berk’in vuruşu üstten dışarıya gitti.

45+1.dakikada G.Birliği’nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Beşir Ndiaye’nin kafa vuruşu filelere gitti (G.Birliği 1-2 Esentepe).

45+5.dakikada gelişen G.Birliği atağında ceza sahası içerisinde Sertan Kurukafa yerde kaldı. Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Emir Dolu topu filelere gönderdi (G.Birliği 2-2 Esentepe).

İlk yarı 2-2’lik eşitlikle sona erdi.

61.dakikada gelişen Esentepe atağında Hüseyin Deynekli’nin pasında Eser’in vuruşu dışarıya gitti.

62.dakikada Salih Karal’ın ortasında Hüseyin Deynekli topu filelere gönderdi (G.Birliği 2-3 Esentepe)

77.dakikada G.Birliği’nin kullandığı köşe vuruşunda Emir’in yakın mesafeden vuruşu dışarıya gitti.

81.dakikada gelişen Esentepe atağında Semih’in vuruşu kaleci Cengiz’de kaldı.

85.dakikada Mehmet Ali’nin ortasında Sertan Kurukafa’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

90+1.dakikada Eser’in vuruşunu Beşir Ndiaye ayağıyla önledi.

Karşılaşmayı Esentepe 3-2 kazandı.

