Esentepe antrenmanlara başlamayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun pandemi şartları nedeniyle kulüplerin onayı ile 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimi için antrenmanlara başlayan Birinci Lig ekiplerinden Esentepe’de verilen aradan sonra antrenmanların başlatılmaması kararı alındı.
Esentepe kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram, ülkemizdeki yerel korona virüs bulaş sayılarındaki artışın devam etmesi nedeniyle çalışmalara verilen arayı uzatma kararını teknik direktör Kılıçali Kahraman’a iletti.
Alınan arayı uzatma kararından dolayı Esentepe’nin 9 Ocak Cumartesi günü Hamitköy ile oynayacağı Erdal Barut Anı Maçı da iptal edildi.
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