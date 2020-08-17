Esendağlı yönetimi görev dağılımı yaptı

K-Pet Süper Lig’in yeni ekibi Girne Halk Evi’nde 4 Ağustos'ta yapılan genel kurulda,Veli Esendağlı başkanlığında göreve gelen yeni yönetim kurulugörev dağılımı yapıldı.
Girne Halk Evi yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle:
Veli Esendağlı (Başkan), Aziz Limasollu (Asbaşkan), Barış Güneş (Sekreter), Mustafa Soyak (Sayman), Mehmet Adanur (Tahsildar), Cemal Arsal, Selçuk Erengil (Sporcu Sorumlusu), Ümit Aktül (Alt Yapı Sorumlusu), İsmail Rüşlü (Sosyal İşler), Emel Esendağlı (Basın ve Halkla İlişkler), Hamit Çanakkaleli, Gülhan Karaaziz, Raif Esendağlı (Faal Üye)
Disiplin Kurulu: Mustafa Çırakoğlu, Ali Tanoğlu, Ferhat Çakır.
Denetleme Kurulu: Sinan Güneş, Ahmet Said Sayın, Saydam Eminoğlu.
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