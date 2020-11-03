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Esendağlı: Futbolumuz politikanın içine çekildi

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Girne Halk Evi kulübü, futbolda son günlerde yaşanan süreçle ilgili basın toplantısı düzenlerken, başkanı Veli Esendağlı yaptığı açıklamada, “Futbolumuz zor bir süreçten geçerken, süreci doğru yönetmesi gerekenler malesef süreci doğru yönetmiyorlar.Futbolumuz maalesef politikanın içine çekildi.” ifadelerini kullandı

Esendağlı: Futbolumuz politikanın içine çekildi
Necati KÜLAHLILAR
Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, futbolda son günlerde yaşanan süreçle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Girne Halk Evi kulübündeki basın toplantısına Veli Esendağlı’nın yanı sıra yöneticiler Mustafa Soyak, Ümit Aktül, İsmail Mıstıkoğlu, teknik direktör Emre Perçinci, futbolcular Esin Sonay ve Aksel Kaptanoğlu katıldı.
Veli Esendağlı basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:
“Futbolumuz zor bir süreçten geçiyor. Ancak bu süreci doğru yönetmesi gerekenler malesef süreci doğru yönetmiyorlar.
KTFF'nin mali genel kurulu öncesinde kulüpleri bir araya getirme çabamız oldu. Ancak ne yazık ki bazı kulüp başkanları bu toplantıya, etik olmayacağı gerekçesiyle katılmayacaklarını söylediler. Halbuki biz yeni oluşum içerisinde değiliz. Biz sadece futbolu yeniden başlatmanın peşindeyiz.
Futbolun diğer paydaşlarına da aynı çağrıyı yaptık. Ancak örneğin KTFHGD başkanı Niyazi Nizam'ın tutarsız açıklamaları nedeniyle çağrı yerine ulaşmadı.
Futbolumuz malesef politikanın içine çekildi. Bunu da KTFF başkanı Hasan Sertoğlu basın toplantısında açıkladı. Elçilik konusunda yaptığı açıklamalar buna örnektir. Çek ve Sağlık Bakanlığı ile yaşananlar da örnek verilebilir. Bunlar seçim bittikten sonra konuşulduğu için seçimde bir tarafa destek anlamı taşıdı.
Girne Halk Evi kulübü olarak KTFF başkanı Hasan Sertoğlu'na verdiğimiz yetkiyi geri aldık. Bizim adımıza kimse görüşemez. Çünkü bize verilen söz 2020 - 2021 sezonunun başlatılacağdı. Çünkü 2020 sezonu artık yoktur.”
 
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