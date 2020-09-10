Esat Erdoğmuş Stadının zemini imrendiriyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadının zemini, oldukça güzel hale geldi.
Hamitköy tesisler sorumlusu Cengiz Saner’in, Spor Dairesi ile istişare içerisindeki günlük özverili bakımı sonrasında çim zemini futbol oynamaya davetiye çıkarıyor.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun aldığı antrenman yasağı sonrasında, Cengiz Saner boş kalan saha zeminine ilaçlama ve biçim işlemlerini de kısa sürede tamamladı.
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