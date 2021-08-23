Esat Erdoğmuş Stadına reklam alınacak

AKSA Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulübe gelir getirici faaliyetler gerçekleştiriyor.

Hamitköy yönetim kurulu, kulübe gelir sağlamak için Esat Erdoğmuş Stadına reklam alacak. Reklam tabelalarının boyutlarını belirleyen Hamitköy yönetimi reklam vermek isteyen kurum – kuruluşlara bunun duyurusunu yaptı.

Özellikle Hamitköy’de faaliyet gösteren firmalardan katkı bekleyen Hamitköy yönetimi, verilecek olan reklamlardan elde edilecek gelirin, gençliğe hizmet için kullanılacağını açıkladı.

