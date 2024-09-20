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Esat Erdoğmuş Stadı’na ilk kepçe vuruldu

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Esat Erdoğmuş Stadı’na ilk kepçe vuruldu
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Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’ün maçlarını oynadığı Esat Erdoğmuş Stadı’nın zeminini iyileştirme amaçlı olarak çalışmalar başlatıldı.
Esat Erdoğmuş Stadı’nın zeminine ilk kepçe bugün vurulurken, 20 yıllık zeminin özelliğini yitiren toprağı kazılıp, kamyonlarla taşınmaya başlandı. Yer altındaki çakıllı bölüme kadar yapılan kazılar sonrasında zeminde yenileme çalışmaları sürecek.
Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadı’nın zemini hazır hale gelene kadar Birinci Ligdeki maçlarını Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynayacak.
 
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