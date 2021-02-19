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Es-Es 377 gün sonra kazandı

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TFF 1. Lig 22. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Eskişehirspor, bu sezon ilk kez 3 puan sevinci yaşadı. Geçen sezondan itibaren 34 maçtır ligde kazanamayan Es-Es, böylece 377 günlük galibiyet özlemine son verdi

Es-Es 377 gün sonra kazandı
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Aldığı sonuçlarla taraftarını ve camiasını üzen siyah-kırmızılı takım, 22. haftada Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırladı. 
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanan maçtan Eskişehirspor, 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren goller 7. dakikada İbrahim Halil Öner ve 50. dakikada penaltıdan Bedirhan Altunbaş'tan geldi. Bandırmaspor'un tek sayısını ise MickaelFranckPote kaydetti.
Eskişehirspor, bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti. Konuk Bandırmaspor ise haftayı 30 puanla kapattı. 
HASRET 377 GÜN SONRA SON BULDU
TFF 1. Lig'de bir yılı aşkın süredir galibiyet sevinci yaşayamayan Es-Es, böylece bu özlemini dindirdi. Son galibiyetini 8 Şubat 2020 günü, Altınordu karşısında 3-0'lık skorla alan kırmızı-siyahlılar, tam 377 gün sonra, 34 lig maçının ardından üç puanla tanıştı.
Ligin son sırasında bulunan Eskişehirspor 23. hafta maçında, 24 Şubat Çarşamba günü YılportSamsunspor'a konuk olacak. 
 
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