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Erzurumspor galibiyet hasretine Malatya'da son verdi

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Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek 11 maç sonra kazandı. Yeni Malatyaspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

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Erzurumspor galibiyet hasretine Malatya'da son verdi
Süper Lig'in 15. haftasında çıkışa geçen Yeni Malatyaspor ile kötü günler geçiren Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Erzurum ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek ligde 11 maç sonra galibiyet sevinci yaşayarak puanını 12'ye çıkardı. Bu maç öncesi çıkışını sürdürmek isteyen Yeni Malatyaspor'un aldığı mağlubiyet ile 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Malatya ekibi 20 puanda kaldı.
 
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