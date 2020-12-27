Erzurumspor galibiyet hasretine Malatya'da son verdi

Süper Lig'in 15. haftasında çıkışa geçen Yeni Malatyaspor ile kötü günler geçiren Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Erzurum ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek ligde 11 maç sonra galibiyet sevinci yaşayarak puanını 12'ye çıkardı. Bu maç öncesi çıkışını sürdürmek isteyen Yeni Malatyaspor'un aldığı mağlubiyet ile 6 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Malatya ekibi 20 puanda kaldı.
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