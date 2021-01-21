Erzurumspor evinde galibiyeti unuttu

Süper Lig’in 20. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sahadan bir puanla ayrılan ev sahibi takım evinde oynadığı 10. maçından da galibiyet alamadı

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 31. dakikada Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 58. dakikada Bakasetas'ın golüyle skoru eşitledi.

Alanyaspor'danGeorgiosTzavellas 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sezon sahasında oynadığı 10. maçını da kazanamayan düşme hattındaki BB Erzurumspor, puanını 17'ye, 5. sıradaki Alanyaspor ise 31'e yükseltti.

