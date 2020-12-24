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Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi

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Süper Lig'de zor günler geçiren son sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal'la anlaştı

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Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
Daha önce Mehmet Özdilek'in yerine takımın başına Hüseyin Çimşir gelmişti. Takımıyla ligde 4 maça çıkan Çimşir alınan kötü sonuçlar sonrası gönderilmişti. 
Mavi Beyazlı ekip, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı.
Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitiminde mukavelenin uzatılabileceği belirtildi.  
 
 
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