Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi

Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hüseyin Çimşir ile anlaştı

Erzurumspor, ligin 10'uncu haftasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Antalyaspor maçı sonrasında teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmalı olarak yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışına girdi.

Bir çok isim ile görüşülerken teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaşma sağlandı. Ligde 9 maça çıkan mavi beyazlı ekip 2 galibiyet elde ederken 3 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

Geçen sezon elde edilen başarılı sonuçlarla yeniden Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan Mehmet Özdilek alınan kötü sonuçların ardından kulüp yönetimiyle anlaşmalı olarak görevini bıraktı.

Geçen sezon devre arasında teknik direktör Ünal Karaman'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörü olan Hüseyin Çimşir, 6'sı kupa olmak üzere bordo mavili takımla 21 maça çıktı. 12 galibiyet alan 41 yaşındaki teknik adam 7 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı.

BB ERZURUMSPOR RESMEN AÇIKLADI

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in fotoğrafı paylaşılarak, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Hüseyin Çimşir. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 30 Kasım'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

