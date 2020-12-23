Erzurumda 3 puan Denizlispor'un

Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. 9'ar puanlı iki takımda 3 puanı Denizlispor aldı.
Denizlispor'un gollerini 36. dakikada ve 55. dakikada Rodallega atarken ev sahibi ekibin golünü ise 69. dakikada Emrah Başsan attı. Mücadelede başka gol olmayında Denizlispor Erzurum'dan 3 puanla döndü.
Erzurumspor 9 puanda kalırken, Denizlispor puanını 12'ye çıkardı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.