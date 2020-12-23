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Erzurumda 3 puan Denizlispor'un

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Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Denizlispor deplasmanda B.B Erzuruumspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu

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Erzurumda 3 puan Denizlispor'un
Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. 9'ar puanlı iki takımda 3 puanı Denizlispor aldı. 
Denizlispor'un gollerini 36. dakikada ve 55. dakikada Rodallega atarken ev sahibi ekibin golünü ise 69. dakikada Emrah Başsan attı. Mücadelede başka gol olmayında Denizlispor Erzurum'dan 3 puanla döndü. 
Erzurumspor 9 puanda kalırken, Denizlispor puanını 12'ye çıkardı. 
 
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