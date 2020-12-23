Erzurumda 3 puan Denizlispor'un

Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. Denizlispor deplasmanda B.B Erzuruumspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor'u konuk etti. 9'ar puanlı iki takımda 3 puanı Denizlispor aldı.

Denizlispor'un gollerini 36. dakikada ve 55. dakikada Rodallega atarken ev sahibi ekibin golünü ise 69. dakikada Emrah Başsan attı. Mücadelede başka gol olmayında Denizlispor Erzurum'dan 3 puanla döndü.

Erzurumspor 9 puanda kalırken, Denizlispor puanını 12'ye çıkardı.

