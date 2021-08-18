Erülkü çifti anı maçıyla anılacak

Cihangir kulübü anı maçları düzenlemeye devam ediyor. Hasan Merter ve Bekir Topuz'dan sonra Cihangir kulübü, bu kez de merhum Ülgen Erülkü ve Oktay Erülkü çifti anısına maç organize etti.

Cihangir ile Gençlik Gücü arasında Çarşamba günü saat 17:30'da Cihangir Stadında oynanacak olan maça tüm taraftarlar davet edildi.

