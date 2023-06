Ertürk: Kazanmak istiyoruz

Akçay kulüp başkanı Doğan Ertürk, “Gayretkoy maçımızı da kazanıp gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyoruz.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 3. haftada İkinci Grupta zorlu bir zirve mücadelesi oynanacak.

23 Haziran Cuma günü saat 18:00’de grubun kayıpsız 2 takımı Gayretköy ile Akçay, Gayretköy Stadında karşılaşacaklar. Zorlu maç öncesinde Akçay kulüp başkanı Doğan Ertürk açıklamalarda bulundu. Doğan Ertürk’ün açıklamaları şöyle:

“Düzgün, karakterli futbolculardan ve yönetimden oluşan bir kadromuz vardır. Her maçımızın da final maçı olduğunu düşünerek sahaya çıkıyoruz.

Sezon öncesinde iyi çalıştık. Şu anda da çalışıyoruz. Doğal olarak da başarının geleceğinden şüphemiz yoktur. İlk iki maçta emeğimizin karşılığını aldık. Şimdi sırada Gayretkoy maçımız vardır. Bu maçı da kazanıp gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyoruz.

Gayretköy her yıl olduğu gibi yine başlara oynayan güçlü bir takımdır. Onlara da başarılar diliyoruz. Centilmence ve sporseverlere yakışır bir futbol izletmek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Her iki takıma da başarılar diliyorum.”