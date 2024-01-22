Ertan Menekşeli, resmen Kaplıca’da

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kaplıca Karadeniz 61 takımı 1. Lig’den önemli bir yeteneği kadrosuna katarak dün imzayı attırdı.

Birinci Lig ekibi Mormenekşe’de yönetimle konuşarak transferi için izin alan Ertan Menekşeli bir süredir antrenman ve hazırlık maçına çıktığı Kaplıca Karadeniz 61 takımıyla anlaşarak dün Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı attı.

Ertan Menekşeli geçtiğimiz hafta sonu Kaplıca takımının Vadili ile oynadığı hazırlık maçında görev alarak güzel bir de gole imza attı.



