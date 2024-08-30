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Ertan Bulut, Mormenekşe’de teknik ekipte

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Ertan Bulut, Mormenekşe’de teknik ekipte
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Birinci ligin kırmızı yeşilli ekibi Mormenekşe’de teknik ekip belli oldu. 1. Hazırlık dönemi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Mormenekşe yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Ahmet Ogan yönetiminde devam ederken, birlikte çalışacağı teknik ekibi de belirledi. Yardımcı antrenör ve kondisyoner Doğukan Tuğcu, yardımcı antrenör Ertan Bulut, kaleci antrenörü Mustafa Özkaraman teknik kadroda yer alarak görev yapıyor.
Uzun yıllar futbolcu olarak tüm liglerde görev yapan Ertan Bulut’un yardımcı antrenör olarak teknik direktör Ahmet Ogan’ın ekibinde yer alması dikkatlerden kaçmadı.
 
 
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