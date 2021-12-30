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Ertaç süresiz kadro dışı

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Ertaç süresiz kadro dışı
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Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü Başkanı Ahmet Arslan yayınladığı yazılı basın bildirisiyle takım kaptanı Ertaç Taşkıran'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Türk Ocağı Limasolyönetim kurulu Ertaç'ın teknik sorumluluk görevinden alındığını, ayrıca süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Başkan Ahmet Arslanve yönetim kuruluna yönelik ağır eleştirilerde bulunan Ertaç, Başkan Ahmet Arslanve yönetim kurulunu istifaya davet etmişti.
 
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