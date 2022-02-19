Ertaç, Kartal'ı avladı

AKSA Süper Lig’de 19.hafta maçında Yenicami ile Mesarya karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Mesarya son dakikalarda Ertaç’ın ayağından bulduğu golle 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Yenicami’den Mehmet Göktaş ve Hascan Kırmaz kırmızı kartla oyun dışı kalan oyuncular oldu.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran, İbrahim Katmer, Ali Akçınar, Mustafa Öztugay

Yenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yasin, Emirhan, Kaan, Yakup, Mehmet Çavuş, Keita, Saadettin, Berkem, Fırat

Mesarya: Hasan, Bilal, Yusuf, Kadir, Oğuzhan, Orhan, Hüseyin Çıdamlı, İbrahim, Ertaç, Candy, Salahi

Goller: 71’Hascan Kırmaz (P) (Yenicami), 10’Yusuf Altıner, 90’Ertaç Taşkıran (Mesarya)



Aksa süper Lig’in 19. haftasında ikinci devreye iyi başlayan Yenicami ile Mesarya’nın zorlu mücadelesinde 2-1’lik skorla galip gelen konuk Mesarya oldu.

7.dakikada gelişen Yenicami atağında Keita’nın ceza sahası dışından vuruşu yan ağlarda kaldı.

9.dakikada İbrahim Çıdamlı’nın ceza sahası dışından sert vuruşunu Ercan kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Yusuf’un sert vuruşu filelere gitti ve Mesarya 1-0 öne geçti.

15.dakikada Mehmet Çavuş’un vuruşu Hasan Piro’da kaldı.

23.dakikada İbrahim Çıdamlı’nın ortasında Ertaç’ın kafa vuruşu dışarıya gitti.

40.dakikada sağdan gelişen Yenicami atağında Emirhan’ın vuruşu az farkla dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Mesarya 1-0 önde tamamladı.

49.dakikada Candy’nin vuruşunu Ercan önledi.

71.dakikada gelişen Yenicami atağında Keita’nın yerde kaldığı pozisyon sonrasında Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hascan topu filelere gönderdi (1-1).

83.dakikada ani gelişen Mesarya atağında Ertaç’ın müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Ercan önledi.

84.dakikada gelişen Yenicami kontratağında Keita kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hasan Piro’yu geçemedi.

89.dakikada Mesarya serbest atış kazandı. Bu pozisyon sonrasında Kerem Eran, Yenicami kaptanı Mehmet Göktaş’ı çift sarı karttan, Hascan’ı ise direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve siyah beyazlılar 9 kişi kaldı. Atışı kullanan Ertaç topu filelere gönderdi (1-2).

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi Mesarya 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

