Ertaç'ın cezası 2 maç

KTFF Disiplin Kurulu, AKSA Liglerinde dördüncü haftada kırmızı kart gören futbolcuların cezalarını açıkladı.

Seyircisi ile kavga edip kırmızı kart gören Ertaç'a 2 maç ceza veren KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART CEZALARI

Hasan Ulukök (Yenicami AK) 1 Maç

Bahadır Göçben (K.Kaymaklı TSK) 1 Maç

Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

Hasan Kanlı (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 2 Maç

Kader Güner (Çanakkale TSK) 1 Maç

Nersin Osman (Esentepe KKSK) 1 Maç

Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe KKSK) 1 Maç

İsmet Saçma (Görneç KSK) 1 Maç

Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 3 Maç

Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK) 3 Maç

İbrahim Ballıbaba (Yeniboğaziçi DSK) 1 Maç

Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK) 2 Maç

Tugay Burhan (Görneç KSK) 1 Maç

Ramal Ismayilli (Bostancı Bağcıl SK) 1 Maç

Görkem Ali Dilek (Karşıyaka ASK) 1 Maç

Alat (Karşıyaka ASK) 1 Maç

Rıfat Yıldırım (Karşıyaka ASK) 1 Maç

Emre Gazi Boybay (Karşıyaka ASK) 3 Maç

Burak Okur (Mormenekşe GBSK) 2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Buğray Yiğen (Dörtyol SK) 2 maç