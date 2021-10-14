Ertaç'ın cezası 2 maç

KTFF Disiplin Kurulu, AKSA Liglerinde dördüncü haftada kırmızı kart gören futbolcuların cezalarını açıkladı.
Seyircisi ile kavga edip kırmızı kart gören Ertaç'a 2 maç ceza veren KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART CEZALARI
Hasan Ulukök (Yenicami AK) 1 Maç
Bahadır Göçben (K.Kaymaklı TSK) 1 Maç
Ertaç Taşkıran (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç
Hasan Kanlı (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 2 Maç
Kader Güner (Çanakkale TSK) 1 Maç
Nersin Osman (Esentepe KKSK) 1 Maç
Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe KKSK) 1 Maç
İsmet Saçma (Görneç KSK) 1 Maç
Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 3 Maç
Rifat Koç (Miracle Değirmenlik SK) 3 Maç
İbrahim Ballıbaba (Yeniboğaziçi DSK) 1 Maç
Mehmet Enes Ertem (Yeniboğaziçi DSK) 2 Maç
Tugay Burhan (Görneç KSK) 1 Maç
Ramal Ismayilli (Bostancı Bağcıl SK) 1 Maç
Görkem Ali Dilek (Karşıyaka ASK) 1 Maç
Alat (Karşıyaka ASK) 1 Maç
Rıfat Yıldırım (Karşıyaka ASK) 1 Maç
Emre Gazi Boybay (Karşıyaka ASK) 3 Maç
Burak Okur (Mormenekşe GBSK) 2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Buğray Yiğen (Dörtyol SK) 2 maç
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