Ertaç baba oldu

Ülkemizin başarılı futbolcularından Mesarya Kulübü forveti Ertaç Taşkıran bugün sabah saatlerinde baba oldu.

Ertaç ve Nayle Taşkıran çiftinin bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Mesarya futbolcusu Ertaç bebeğinin doğumunu sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

“22.02.22 tarihinde 08:59 da American Hastahanesin de kızımız BENSU TAŞKIRAN sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmiştir. Prof.Dr Bülent Urman ve ekibine ve çocuk doktorumuz sn Op.Dr Ayla Kamburoğlu na çok teşekkür ederiz. Hoşgeldin canım kızım”

