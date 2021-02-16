Ersun Yanal'ın öğrencileri yenilgiyi unuttu

Fraport Tav Antalyaspor, 2021 yılında mağlubiyet yaşamadı. Ligde 9 haftadır kaybetmeyen kımızı beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor

Ersun Yanal yönetimindeki Fraport Tav Antalyaspor'un bileği bükülmüyor. Kırmızı beyazlı ekip, 29 Aralık'ta 6-0 mağlup olduğu AtakaşHatayspor maçından sonra oynadığı 11 maçta yenilmedi.

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Akdeniz ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Bu süreci 3 galibiyet ve 6 beraberlikle geçen kırmızı beyazlılar, zirve mücadelesi veren Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarından da 1'er puan çıkardı.

Savunmada da iyi bir grafik çizen Ersun Yanal'ın öğrencileri, 6-0'lık AtakaşHatayspor yenilgisinden sonra ligde oynadığı 9 maçta kalesinde sadece 5 gol gördü.

2021 yılında mağlup olmayan Fraport Tav Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor.

Bursaspor ve Demir Grup Sivasspor'u eleyerek adını yarı finale yazdıran kırmızı beyazlılar, 18 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Antalya ekibinin 11 maçlık bu döneminde Gökdeniz Bayrakdar golleriyle dikkat çekti. 19 yaşındaki futbolcu, yeni yılda fileleri 4 kez havalandırdı.

